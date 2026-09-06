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21:33 (UTC+5), 06 Сентября 2026

В Уфе в ботаническом саду повторно зацвели сирень и яблони

Однако вторичное цветение — это скорее красивое, но энергозатратное явление.

Фото: Ботанический сад | vk.ru/ufabotsad
Альфия Аглиуллина
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Этой осенью в Ботаническом саду Уфы можно наблюдать необычное природное явление — вторичное цветение растений. Снова распустились сирень, спиреи, чубушники, свидина, вейгела, шиловидные флоксы, лаванда и тимьяны, а в Уфе и окрестностях — ещё и земляника, шиповник и яблони.

Как поясняют специалисты Ботанического сада, причин у этого феномена несколько, и все они связаны с погодными и стрессовыми факторами. После засухи или похолодания приходит тёплая и влажная погода, и растение ошибочно «думает», что наступила весна. К пробуждению спящих почек могут привести также сильная обрезка, град или атаки вредителей. У стареющих кустарников и деревьев меняется гормональный баланс, что тоже провоцирует повторное цветение, а некоторые сорта по своей природе склонны цвести дважды за сезон.

Однако вторичное цветение — это скорее красивое, но энергозатратное явление. Цветки появляются единично, и хотя плоды могут завязаться, они не успевают вызреть: осенью тепла и времени для созревания уже недостаточно. Кроме того, все силы растения уходят на подготовку к зиме — вызревание древесины и накопление запасов, а не на формирование плодов. Более того, повторное цветение часто «съедает» почки, заложенные на следующий год, поэтому в будущем сезоне цветов и плодов может быть меньше.

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