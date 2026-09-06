Путин присвоил жителям Башкирии награды и звания

Опубликован очередной Указ президента РФ о награждении россиян государственными наградами. В их числе есть и жители Башкирии.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Салават Харасов — председатель комитета Госсобрания — Курултая РБ по здравооохранению, социальной политике и делам ветеранов.
Званием «Заслуженный учитель РФ» награждена Наталья Володина — преподаватель физико-математического лицея № 93 Уфы.
Званием «Заслуженный ветеринарный врач РБ» награждён Раян Шагимухаметов — заместитель председателя госкомитета РБ по ветеринарии.
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