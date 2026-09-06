Глава Башкирии поздравил нефтяников и газовиков республики

День работников нефтяной и газовой промышленности – ключевой профессиональный праздник для Башкортостана, отметил в своём поздравлении Глава республики Радий Хабиров.
Эти отрасли – фундамент нашей экономики, основа стабильного развития республики и благополучия тысяч наших семей. Первая капля «черного золота», добытая 94 года назад на территории Ишимбайского района, принесла нашей республике славу «второго Баку».
Сегодня мы входим в число крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов России. В Башкортостане – один из самых высоких уровней обеспеченности сетевым газом. Мы строим межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, подключаем к газу социальные объекты и жилые дома, в том числе по президентской программе социальной догазификации.
Республика успешно развивает рынок газомоторного топлива, мы в лидерах по числу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Нефтегазохимический комплекс Башкортостана включает «Башнефть» и все предприятия контура корпорации «Роснефть», 19 компаний, входящих в структуру «Газпром», и множество крепких предприятий, выпускающих востребованную во многих отраслях продукцию и предоставляющих высокотехнологичные услуги.
Они вносят огромный вклад в топливно-энергетическую безопасность страны. Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, продолжают развиваться. Реализуют масштабные инвестиционные проекты, помогают нам строить и ремонтировать нужные жителям объекты, благоустраивать территории.
От души поздравляю коллективы наших замечательных предприятий, ветеранов нефтегазовой отрасли, написал в своих соцсетях руководитель республики.
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