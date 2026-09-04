В Уфе ограничат движение на кольце «Центрального рынка»

На круговом пересечении улиц Революционной, Цюрупы и 50-летия Октября будет продлено частичное ограничение движения автотранспорта. Для проведения работ по благоустройству внутренняя полоса проезжей части будет перекрыта с 5 по 8 сентября.
Центр городского дизайна Уфы сообщил, как будет выглядеть кольцо у Центрального рынка. Согласно проектной документации, территорию ждёт полная реконструкция. Сначала здесь перекопают грунт, уложат нетканый синтетический материал, а поверх него – свежий рулонный газон. По периметру установят 24 светильника наружного освещения, которые будут работать в ночное время.
Главный акцент сделан на озеленении. На кольце высадят 50 крупномеров — липы, боярышник, иву, сирень, спирею и другие породы. Дополнительно появится более тысячи кустарников спиреи Тор. Для ухода за растениями смонтируют автоматическую систему полива, а также установят насосы и пожарный гидрант.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
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