В уфе исполнили инициативы жителей по благоустройству

В Уфе в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) продолжается исполнения пожеланий жителей по благоустройству.

В селе Нагаево по данной программе был заасфальтирован участок дороги по улице Офицерская. Общая протяженность обновленного дорожного покрытия составила 270 метров.

Также завершается обустройство современной спортивной площадки на территории школы №141. Общая площадь нового спортивного объекта составила 300 квадратных метров. В ходе работ были установлены бордюры, уложено безопасное резиновое покрытие и смонтирован современный спортивный комплекс. Теперь у школьников есть современное пространство для занятий спортом и активного отдыха.

ППМИ – это отличный пример того, как совместными усилиями жителей и муниципалитета удается оперативно решать важные вопросы благоустройства территорий и объектов города. Сейчас продолжается сбор проектов на будущий 2027 год. Жители Уфы могут вносить свои предложения по благоустройству.

Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.