В Уфе для садоводов оборудованы торговые места

Осень традиционно становится временем, когда садоводы реализуют выращенные на собственных участках овощи, фрукты, ягоды и зелень, а горожане могут приобрести свежую продукцию местного производства.

В Кировском районе Уфы для этих целей обустроены новые комфортные торговые площадки по следующим адресам: улица Гафури, 50, ул. Менделеева, 7/3, ул. Рабкоров, 20, ул. Мубарякова, 10/1, сообщает администрация города.

Такие площадки дают возможность садоводам без затрат реализовать урожай, выращенный на личных подворьях, а горожанам – покупать свежие продукты рядом с домом.

Напомним, что работа по созданию доступных мест для торговли продукцией садоводов ведётся с 2022 года. Подобные площадки появляются в разных районах Уфы и пользуются стабильным спросом у горожан.