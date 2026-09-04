Особое внимание заместитель министра уделил состоянию гидротехнических сооружений. Большая часть водохранилищ используется для сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых нужд. На всех ГТС республиканской собственности разработаны декларации и правила эксплуатации, согласованные с Ростехнадзором. В настоящее время проводится капитальный ремонт Юмагузинского и Сакмарского водохранилищ. Однако острой проблемой остается ликвидация ГТС, утративших свое функциональное назначение. В связи с этим минэкологии республики предложил рассмотреть возможность упрощенной процедуры ликвидации таких объектов без разработки проектной документации, по итогам комиссионного обследования, при условии отсутствия угрозы для населения и окружающей среды.
Также заместитель министра затронул проблему зон затопления: сегодня в этих границах запрещено новое строительство, за исключением объектов инженерной защиты. Однако порядок прекращения существования части зоны затопления после проведения таких мероприятий законодательно не урегулирован, и минэкологии республики направил запрос в Федеральное агентство водных ресурсов для получения разъяснений. Кроме того, участники обсудили экологическое состояние озер Аслыкуль, Яктыкуль и Талкас.
Ранее сообщалось, почему в Башкирии стали редкими крупные половодья.
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