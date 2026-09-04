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22:30 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В Башкирии рассмотрели вопросы водохозяйственного комплекса

Фото: ИА «Башинформ» | архив ИА «Башинформ»
Сергей Николаев
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В Госсобрании – Курултае РБ состоялось заседание экспертного совета по экологии и природопользованию. Участники обсудили актуальные проблемы водохозяйственного комплекса региона и законодательные механизмы их решения. Основным вопросом повестки стало совершенствование законодательства в сфере водохозяйственного комплекса республики.

С докладом выступил первый заместитель министра природопользования и экологии региона Данил Шарафутдинов. Он сообщил, что в республике насчитывается более 12,7 тысячи рек общей протяженностью свыше 57 тысяч километров, которые относятся преимущественно к Волжско-Камскому и Уральскому бассейнам. В рамках переданных полномочий минэкологии республики ежегодно реализует мероприятия по расчистке и охране водных объектов за счет федеральных субвенций. Кроме того, ведется работа по определению границ водоохранных зон и береговых линий – на сегодня данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости для рек Белая, Урал, Уфа, Дема и других, завершить работы по рекам планируется до конца 2027 года.

Особое внимание заместитель министра уделил состоянию гидротехнических сооружений. Большая часть водохранилищ используется для сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых нужд. На всех ГТС республиканской собственности разработаны декларации и правила эксплуатации, согласованные с Ростехнадзором. В настоящее время проводится капитальный ремонт Юмагузинского и Сакмарского водохранилищ. Однако острой проблемой остается ликвидация ГТС, утративших свое функциональное назначение. В связи с этим минэкологии республики предложил рассмотреть возможность упрощенной процедуры ликвидации таких объектов без разработки проектной документации, по итогам комиссионного обследования, при условии отсутствия угрозы для населения и окружающей среды.

Также заместитель министра затронул проблему зон затопления: сегодня в этих границах запрещено новое строительство, за исключением объектов инженерной защиты. Однако порядок прекращения существования части зоны затопления после проведения таких мероприятий законодательно не урегулирован, и минэкологии республики направил запрос в Федеральное агентство водных ресурсов для получения разъяснений.  Кроме того, участники обсудили экологическое состояние озер Аслыкуль, Яктыкуль и Талкас. 

Ранее сообщалось, почему в Башкирии стали редкими крупные половодья. 

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