В Башкирии приставы отправили на СВО конфискованные машины

Башкирские приставы отправили на нужды СВО очередную партию транспортных средств, обращённых в доход государства. Как сообщили в УФССП по РБ, автомобили конфискованы у автовладельцев, которых второй раз задержали нетрезвыми за рулём. Помимо уголовной ответственности, это правонарушение наказывается арестом машины. Приставы разыскали эти автомобили, изъяли их и отправили военнослужащим.

Ранее аналогичные «посылки» отправили из Салавата и из Белорецка.