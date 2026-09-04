В Башкирии пассажирам вернут билеты за отменённые и опоздавшие электрички

БППК сообщила, что вернёт деньги за купленные заранее билеты на ряд пригородных поездов.
«Сегодня, 4 сентября, по техническим причинам, независящим от АО «Башкортостанская ППК», выведены из графика движения пригородные поезда № 6812 Карламан – Стерлитамак,
№ 6801/6802 Стерлитамак – Уфа, а также допущены опоздания более часа поездов № 7439/7440/7442/7441 Уфа – Оренбург и № 7452/7451/7453/7454 Оренбург – Уфа», – проинформировали в пассажирской компании.
Для возврата денег по оформленным проездным документам нужно отправить на электронный адрес pasotdel@bppc.ru заполненное заявление на возврат, копии проездных документов и банковские реквизиты.
Также заявление можно оформить в билетной кассе на станции Уфа.
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