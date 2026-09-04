Первоклассники района Башкирии получили подарки от компании «Салаватское»

Не оставили без внимания и многодетные семьи. С радостью встретили сотрудников компании «Салаватское» в семье Залии и Ильсура Байракаевых. Они воспитывают троих детей. Дочь Эльмира — первоклассница. «Спасибо, я буду учиться хорошо!» — обещала она гостям после получения подарка.

Неожиданному подарку был рад и Тамерлан Габитов, который в первый раз сел за школьную парту. Его родители, Альбина и Фанис Габитовы, растят четверых детей. Самому младшему всего один месяц.

«Получать подарки всегда приятно, особенно этому рад ребёнок. Для нас это главное!» — сказала многодетная мама Альбина.

Остальные подарочные наборы директор компании «Салаватское» передал руководителям социальных служб Абзелиловского района.

«Мы благодарим Благотворительный фонд РМК и компанию «Салаватское» за внимание и заботу, — сказала руководитель отдела опеки и попечительства Эльвира Нигматова. — Полученные подарки передадим первоклассникам, оставшимся без попечения родителей.

Такие подарки к школе Благотворительный фонд РМК подготовил также для первоклассников из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Хабаровского края и Бурятии.

Ранее инвестпроект «Салаватское» представили на международном геологическом чемпионате «ГеоВызов».