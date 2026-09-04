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17:54 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Первоклассники района Башкирии получили подарки от компании «Салаватское»

Фото: Алия Аргинбаева | ООО «Салаватское»
Инсаф Хужабирганов
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В Абзелиловском районе Башкирии школьные рюкзаки первоклассников пополнились подарками от партнёра компании «Салаватское» — Благотворительного фонда РМК. Район получил сто наборов школьных принадлежностей.

Яркие подарочные коробки наполнены всем необходимым для учёбы. Первые 20 наборов директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев вручил детям, которые приняли участие в конкурсе видеороликов «Прочитай стихотворение — получи подарок!». Затем благотворительный десант из сотрудников компании отправился в школу села Михайловка. Здесь уроки первоклассников завершились приятным событием: ребята получили красивые рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

«Учитесь только на отлично и слушайтесь взрослых!» — пожелал ученикам Тагир Бахтигареев.

Алия Аргинбаева ООО «Салаватское»
Алия Аргинбаева ООО «Салаватское»
Фото: Алия Аргинбаева | ООО «Салаватское»
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Не оставили без внимания и многодетные семьи. С радостью встретили сотрудников компании «Салаватское» в семье Залии и Ильсура Байракаевых. Они воспитывают троих детей. Дочь Эльмира — первоклассница. «Спасибо, я буду учиться хорошо!» — обещала она гостям после получения подарка.

Неожиданному подарку был рад и Тамерлан Габитов, который в первый раз сел за школьную парту. Его родители, Альбина и Фанис Габитовы, растят четверых детей. Самому младшему всего один месяц.

«Получать подарки всегда приятно, особенно этому рад ребёнок. Для нас это главное!» — сказала многодетная мама Альбина.

Остальные подарочные наборы директор компании «Салаватское» передал руководителям социальных служб Абзелиловского района.

«Мы благодарим Благотворительный фонд РМК и компанию «Салаватское» за внимание и заботу, — сказала руководитель отдела опеки и попечительства Эльвира Нигматова. — Полученные подарки передадим первоклассникам, оставшимся без попечения родителей.

Такие подарки к школе Благотворительный фонд РМК подготовил также для первоклассников из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Хабаровского края и Бурятии.

Ранее инвестпроект «Салаватское» представили на международном геологическом чемпионате «ГеоВызов».

Алия Аргинбаева ООО «Салаватское»
Фото: Алия Аргинбаева | ООО «Салаватское»
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