Первоклассники района Башкирии получили подарки от компании «Салаватское»

В Абзелиловском районе Башкирии школьные рюкзаки первоклассников пополнились подарками от партнёра компании «Салаватское» — Благотворительного фонда РМК. Район получил сто наборов школьных принадлежностей.
Яркие подарочные коробки наполнены всем необходимым для учёбы. Первые 20 наборов директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев вручил детям, которые приняли участие в конкурсе видеороликов «Прочитай стихотворение — получи подарок!». Затем благотворительный десант из сотрудников компании отправился в школу села Михайловка. Здесь уроки первоклассников завершились приятным событием: ребята получили красивые рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.
«Учитесь только на отлично и слушайтесь взрослых!» — пожелал ученикам Тагир Бахтигареев.
Не оставили без внимания и многодетные семьи. С радостью встретили сотрудников компании «Салаватское» в семье Залии и Ильсура Байракаевых. Они воспитывают троих детей. Дочь Эльмира — первоклассница. «Спасибо, я буду учиться хорошо!» — обещала она гостям после получения подарка.
Неожиданному подарку был рад и Тамерлан Габитов, который в первый раз сел за школьную парту. Его родители, Альбина и Фанис Габитовы, растят четверых детей. Самому младшему всего один месяц.
«Получать подарки всегда приятно, особенно этому рад ребёнок. Для нас это главное!» — сказала многодетная мама Альбина.
Остальные подарочные наборы директор компании «Салаватское» передал руководителям социальных служб Абзелиловского района.
«Мы благодарим Благотворительный фонд РМК и компанию «Салаватское» за внимание и заботу, — сказала руководитель отдела опеки и попечительства Эльвира Нигматова. — Полученные подарки передадим первоклассникам, оставшимся без попечения родителей.
Такие подарки к школе Благотворительный фонд РМК подготовил также для первоклассников из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Хабаровского края и Бурятии.
Ранее инвестпроект «Салаватское» представили на международном геологическом чемпионате «ГеоВызов».
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