От школьников до инспекторов: как в Башкирии воспитывают эко-культуру

В управлении Росприроднадзора по Башкирии прошла торжественная церемония награждения призеров VI сезона международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Премия, учрежденная Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, дает участникам возможность реализовать свои идеи по защите окружающей среды, привлечь внимание общества к вопросам сохранения природных ресурсов и объединить усилия детей и взрослых. Масштабный конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
Как пояснила ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, премию сделали ежегодной, потому что считают экологию крайне важной темой.
«Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых — обратить внимание на то, что их волнует», — заявила Светлана Радионова.
В Башкирии премия «Экология — дело каждого» давно стала площадкой для самых разных инициатив — от локальных школьных акций до системной работы общественных инспекторов.
«Я рад видеть, что у нас есть неравнодушные люди, которые не просто на словах любят природу, а своими действиями показывают и доказывают, что действительно это и несложно, и нужно. Желаю вам успехов и еще больше интересных проектов», — сказал на церемонии награждения призеров международной премии «Экология — дело каждого» исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Башкирии Василий Муленков.
Истории и конкурсные работы участников показывают, что вклад в сохранение природы может быть разным, но одинаково значимым.
Так, семья Сысоевых из Белорецка делает экологичный образ жизни семейной традицией, является примером того, что любить природу — значит не только любоваться ее красотой, но и заботиться о ней, сохранять ее и передавать эту любовь своим детям.
«Для нашей семьи экология — не пустой звук, — рассказал „Башинформу“ глава семьи Александр Николаевич, подчеркнув при этом важность разделения при сборе мусора на органический и на твердый бытовой. — За годы такой практики мы, пожалуй, предотвратили попадание в общую систему утилизации несколько тонн отходов, где они бы гнили неправильно. Это большой вклад на самом деле. Надо возвращать в массовый обиход разделение мусора».
Как рассказали дети супругов Сысоевых — 10-летний Георгий и восьмилетний Мирон, принявшие активное участие в проекте «Семья пяти стихий», получившем специальный приз в номинации «Экосемья», они с удовольствием участвуют во многих конкурсах, акциях самой разной направленности.
Георгий и Мирон активно занимаются не только экопроектами, но и спортом, например, лыжами, карате и самбо. А родители — Александр Николаевич и Юлия Юрьевна — поддерживают своих мальчишек в их начинаниях, помогают им и словом, и делом.
Еще один вдохновляющий пример — история семилетней Василисы Осетриной из Благовещенска, которая только-только пошла в первый класс. Она получила специальный приз в номинации «Экопроект», благодаря конкурсной работе «Меняю пакет на чистую планету».
Еще будучи воспитанницей детского сада, Василиса вместе со своей мамой сшила тканевые мешочки. Затем дети, уже вместе с воспитателями, украсили их термонаклейками, и у них получились отличные подарочные мешочки на Новый год.
«Экопроект Василисы служит примером бережного отношения к природе для многих из нас, — отметили на церемонии награждения в управлении Росприроднадзора по Башкирии. — Василиса проявила смекалку, заменив полиэтиленовые пакеты на многоразовые самодельные мешочки. Так обычные ненужные вещи получили вторую жизнь и не нанесли вред окружающей среде».
Мама Василисы, Виктория Александровна, подчеркивает, что в их семье стараются использовать меньше пластика: в магазин ходят с тканевыми сумками, а на природе нередко забирают с собой даже чужой мусор.
«Мы своих детей приучаем, что мусор выбрасывать на улице нельзя. Все, даже фантик от конфеты, нужно выбрасывать в урну», — говорит она.
Не менее интересная, заслуживающая внимания специалистов командная работа группы «ЭкоЮнит» из Шаранской средней школы № 1.
«Это наше первое участие в премии „Экология — дело каждого“, — рассказала „Башинформу“ биолог, педагог-психолог Ольга Ахметгареева. — В нашей школе, в которой, кстати, обучаются 850 детей, успешно и уже несколько лет работает команда экологов из числа учеников. Сейчас в „ЭкоЮнит“ уже 28 человек, изначально была команда из 10 человек. Мы активно занимаемся экопросвещением, проводим экологические уроки, экоакции. Регулярно участвуем, например, в таких акциях, как „Собери макулатуру, спаси дерево“, „Водорослям — крышка“. Все дети в нашей школе с удовольствием участвуют: собирают макулатуру, пластиковые крышки, убирают мусор и так далее. Всегда говорю детям, когда они только приходят ко мне на занятия, что вообще планета — наш дом. И любить её — это нормально, это естественно. И если мы сейчас ее угробим, то что получим в конечном счете. Детям, даже младшеклассникам очень нравится. С удовольствием участвуют в акциях, и они уже вовлекаются в экологию, любовь к природе».
Между тем, как отметили в Росприроднадзоре, «ЭкоЮнит» — зеленая сила в действии. Это команда неравнодушных людей, которые активно занимаются сохранением природных богатств нашей планеты через проведение множества различных экологических проектов. Так, например, это эко-сообщество успешно реализовало проект «Гид Шаран», направленный на устойчивое сохранение экологической культуры в Шаранском районе Башкирии.
«В рамках проекта „Гид Шаран“ мы курировали Шаранское водохранилище и целый год наблюдали, как растет эко-культура в нашем районе. Проводили экоакции, где раздавали листовки о том, как важно беречь воду — водные ресурсы планеты. Проводили опрос посетителей водохранилища. Спустя год снова провели опрос и по результатам ответов респондентов поняли, что люди стали культурнее с экологической точки зрения. Они начали выбрасывать отходы в мусорные баки или собирать в пакеты и увозить. То есть, в принципе, наша работа уже дала результаты, и нам было очень приятно, особенно детям. Победа в этом конкурсе — наша командная работа. Для меня и моих детей это какой-то шажок вперед, нас признали на республиканском уровне и это очень приятно», — резюмировала Ольга Ахметгареева.
И, конечно, не менее важен вклад общественных инспекторов Росприроднадзора. Рамис Терепкулов из Стерлитамака, занявший второе место в номинации «Экология души», вместе со своими единомышленниками вот уже несколько лет помогает выявлять и пресекать нарушения: от незаконных рубок леса до несанкционированных свалок. Для него экология — будущее детей.
«Не будет экологии — не будет ничего. Всё строится на экологии: и здоровье, и качество жизни, и экономика, и промышленность тесно взаимосвязаны с экологией», — убежден Рамис Терепкулов и призывает будущих участников не бояться включаться в работу, становиться в ряды общественных инспекторов. — Мало просто знать, важно что‑то делать. Сидеть и бездействовать нельзя».
По мнению исполняющего обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Башкирии Василия Муленкова, менять отношение к окружающей среде нужно с раннего возраста:
«Никто не требует огромных подвигов. Нужно просто делать довольно простые вещи, которые позволят в будущем сохранить то, что нас окружает: воздух, вода, природа, леса».
Он также подчеркнул роль семьи в формировании экологической культуры.
«Это обязанность родителей — донести до детей те простые вещи, которые позволят жить в прекрасной среде, в прекрасной природе, в богатом крае — Республике Башкортостан, который действительно богат. И я думаю, каждый хочет, чтобы он таким и оставался, — сказал Василий Муленков корреспонденту «Башинформа». — Международная премия «Экология — дело каждого» в очередной раз показала: забота о природе — не абстрактная задача, а ежедневная работа, в которой важен вклад каждого. В Башкортостане эту работу ведут и школьники, и педагоги, и общественные инспекторы, и целые семьи. Их проекты и инициативы становятся примером для окружающих и формируют новый экологический менталитет — тот, в котором бережное отношение к природе становится нормой жизни».
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