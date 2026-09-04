От школьников до инспекторов: как в Башкирии воспитывают эко-культуру

В управлении Росприроднадзора по Башкирии прошла торжественная церемония награждения призеров VI сезона международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Премия, учрежденная Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, дает участникам возможность реализовать свои идеи по защите окружающей среды, привлечь внимание общества к вопросам сохранения природных ресурсов и объединить усилия детей и взрослых. Масштабный конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».

Как пояснила ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, премию сделали ежегодной, потому что считают экологию крайне важной темой.

«Нужно менять отношение людей к сохранению природы и окружающей среды. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых — обратить внимание на то, что их волнует», — заявила Светлана Радионова.

В Башкирии премия «Экология — дело каждого» давно стала площадкой для самых разных инициатив — от локальных школьных акций до системной работы общественных инспекторов.