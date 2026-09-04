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08:09 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Эндуро-райдер и модель из Башкирии стали участниками шоу «Титаны»

На ТНТ стартует четвертый сезон масштабного спортивного шоу. На одной площадке вновь соберутся 111 сильнейших атлетов страны, которым предстоит пройти испытания, разработанные искусственным интеллектом.

Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба
Ксения Калинина
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Участники проверят силу, выносливость, координацию и смекалку, сразятся за 10 миллионов рублей и звание самого сильного титана страны.

Среди титанов нового сезона будут олимпийские чемпионы и призёры, победители крупнейших международных соревнований и звёзды российского спорта, а также представители шоу-бизнеса, блогосферы и театра. В испытаниях примут участие капитаны полиции, санитары, спецназовцы, гонщики, сноубордисты, каскадёры, скейтбордисты, бегуны и представители других профессий и спортивных направлений. На этот раз из родного Башкортостана за звание сильнейшего из сильнейших поборются сразу два титана: Елизавета Миняева и Ильдар Балагутдинов.

Елизавета Миняева — известная российская модель, которая родилась и выросла в Уфе. До 11 лет жизнь девушки тесно была связана со спортом: Лиза девять лет профессионально занималась плаванием и теннисом. У нее было шесть тренировок в неделю, но спустя некоторое время она решила уйти из большого спорта, посвятив свою жизнь моделингу. Лиза искренне считает, что при прохождении испытаний ей поможет не только её отличная физическая подготовка, но и умение выдержать сложившуюся конкуренцию — навык, который она приобрела за время работы в модельной сфере.

«На самом деле, это была очень забавная история. В один день моя подруга спросила меня, есть ли у меня какие-нибудь контакты, чтобы пройти кастинг в шоу „Титаны“, и в этот же день мне как раз написал парень, который принимал участие в шоу. Я решила помочь подруге, написав о том, что мы вдвоем хотим принять участие. До этого я вообще не смотрела шоу, не знала, что там будет. По этой же причине особого желания у меня не было. В конечном итоге нам назначили звонки. Мы созвонились, меня утвердил искусственный интеллект. Подругу, к сожалению, нет, но мы ждём следующего сезона», — рассказала она.
телеканал ТНТ пресс-служба
Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба

Ильдар Балагутдинов — эндуро-райдер из Башкортостана. Спортсмен родился и вырос в деревне Бадряшево Татышлинского района, окончил нефтяной университет. Родную землю вспоминает с особым теплом, ведь именно здесь у него проявилась тяга к спорту: огромное количество соревнований по боям и сотни часов, проведенных в залах Уфы.

«Как только появилась реальная перспектива участия, сразу стало волнительно — понимаешь уровень проекта и людей, которые туда приезжают. Я увеличил тренировочную нагрузку, стал больше заниматься физической подготовкой. После того, как искусственный интеллект выбрал меня, я практически сразу решил попробовать: возможность проверить себя среди настолько сильных спортсменов очень заряжает. Поэтому долго думать не пришлось», — поделился он.

Ранее Башинформ сообщал о том, что пятеро спортсменов из Башкирии участвовали в шоу «Титаны. Битва сезонов».

телеканал ТНТ пресс-служба
Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба
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