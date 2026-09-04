Эндуро-райдер и модель из Башкирии стали участниками шоу «Титаны»

Участники проверят силу, выносливость, координацию и смекалку, сразятся за 10 миллионов рублей и звание самого сильного титана страны.
Среди титанов нового сезона будут олимпийские чемпионы и призёры, победители крупнейших международных соревнований и звёзды российского спорта, а также представители шоу-бизнеса, блогосферы и театра. В испытаниях примут участие капитаны полиции, санитары, спецназовцы, гонщики, сноубордисты, каскадёры, скейтбордисты, бегуны и представители других профессий и спортивных направлений. На этот раз из родного Башкортостана за звание сильнейшего из сильнейших поборются сразу два титана: Елизавета Миняева и Ильдар Балагутдинов.
Елизавета Миняева — известная российская модель, которая родилась и выросла в Уфе. До 11 лет жизнь девушки тесно была связана со спортом: Лиза девять лет профессионально занималась плаванием и теннисом. У нее было шесть тренировок в неделю, но спустя некоторое время она решила уйти из большого спорта, посвятив свою жизнь моделингу. Лиза искренне считает, что при прохождении испытаний ей поможет не только её отличная физическая подготовка, но и умение выдержать сложившуюся конкуренцию — навык, который она приобрела за время работы в модельной сфере.
«На самом деле, это была очень забавная история. В один день моя подруга спросила меня, есть ли у меня какие-нибудь контакты, чтобы пройти кастинг в шоу „Титаны“, и в этот же день мне как раз написал парень, который принимал участие в шоу. Я решила помочь подруге, написав о том, что мы вдвоем хотим принять участие. До этого я вообще не смотрела шоу, не знала, что там будет. По этой же причине особого желания у меня не было. В конечном итоге нам назначили звонки. Мы созвонились, меня утвердил искусственный интеллект. Подругу, к сожалению, нет, но мы ждём следующего сезона», — рассказала она.
Ильдар Балагутдинов — эндуро-райдер из Башкортостана. Спортсмен родился и вырос в деревне Бадряшево Татышлинского района, окончил нефтяной университет. Родную землю вспоминает с особым теплом, ведь именно здесь у него проявилась тяга к спорту: огромное количество соревнований по боям и сотни часов, проведенных в залах Уфы.
«Как только появилась реальная перспектива участия, сразу стало волнительно — понимаешь уровень проекта и людей, которые туда приезжают. Я увеличил тренировочную нагрузку, стал больше заниматься физической подготовкой. После того, как искусственный интеллект выбрал меня, я практически сразу решил попробовать: возможность проверить себя среди настолько сильных спортсменов очень заряжает. Поэтому долго думать не пришлось», — поделился он.
Ранее Башинформ сообщал о том, что пятеро спортсменов из Башкирии участвовали в шоу «Титаны. Битва сезонов».
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