Эндуро-райдер и модель из Башкирии стали участниками шоу «Титаны»

Участники проверят силу, выносливость, координацию и смекалку, сразятся за 10 миллионов рублей и звание самого сильного титана страны.

Среди титанов нового сезона будут олимпийские чемпионы и призёры, победители крупнейших международных соревнований и звёзды российского спорта, а также представители шоу-бизнеса, блогосферы и театра. В испытаниях примут участие капитаны полиции, санитары, спецназовцы, гонщики, сноубордисты, каскадёры, скейтбордисты, бегуны и представители других профессий и спортивных направлений. На этот раз из родного Башкортостана за звание сильнейшего из сильнейших поборются сразу два титана: Елизавета Миняева и Ильдар Балагутдинов.

Елизавета Миняева — известная российская модель, которая родилась и выросла в Уфе. До 11 лет жизнь девушки тесно была связана со спортом: Лиза девять лет профессионально занималась плаванием и теннисом. У нее было шесть тренировок в неделю, но спустя некоторое время она решила уйти из большого спорта, посвятив свою жизнь моделингу. Лиза искренне считает, что при прохождении испытаний ей поможет не только её отличная физическая подготовка, но и умение выдержать сложившуюся конкуренцию — навык, который она приобрела за время работы в модельной сфере.

«На самом деле, это была очень забавная история. В один день моя подруга спросила меня, есть ли у меня какие-нибудь контакты, чтобы пройти кастинг в шоу „Титаны“, и в этот же день мне как раз написал парень, который принимал участие в шоу. Я решила помочь подруге, написав о том, что мы вдвоем хотим принять участие. До этого я вообще не смотрела шоу, не знала, что там будет. По этой же причине особого желания у меня не было. В конечном итоге нам назначили звонки. Мы созвонились, меня утвердил искусственный интеллект. Подругу, к сожалению, нет, но мы ждём следующего сезона», — рассказала она.