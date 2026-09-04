Деньги на дороги: сколько принес Уфе проект платных парковок

В Уфе проект единого платного парковочного пространства реализуется с июня прошлого года. На первом этапе созданы 1188 парковочных мест в историческом центре города. С 15 мая 2026-го зона парковочного пространства расширена и на данный момент насчитывает 3394 места. Из них 350 — только для парковки автомобилей инвалидов.

«За время работы платных парковок дорожный фонд Уфы пополнился на 75,9 млн рублей за оплату парковочных сессий и еще 25,3 млн — оплата штрафов. Кроме того, уфимцы активно пополняют парковочные счета в мобильном приложении и на сайте проекта. На данный момент сумма авансовых платежей составляет около 8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

Платные парковки позволяют столице республики направлять дополнительные средства, поступившие в бюджет, на строительство, содержание, реконструкцию и ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, а также развитие транспортной инфраструктуры, включая покупку новых троллейбусов и другие важные направления, добавили в муниципалитете.

Актуальная информация о платных парковках своевременно размещается на портале parking02.ru.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе упростили оплату парковок.