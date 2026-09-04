Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:57 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Деньги на дороги: сколько принес Уфе проект платных парковок

Платные парковки Уфы принесли в бюджет более 100 млн рублей, сообщили в мэрии.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

В Уфе проект единого платного парковочного пространства реализуется с июня прошлого года. На первом этапе созданы 1188 парковочных мест в историческом центре города. С 15 мая 2026-го зона парковочного пространства расширена и на данный момент насчитывает 3394 места. Из них 350 — только для парковки автомобилей инвалидов.

«За время работы платных парковок дорожный фонд Уфы пополнился на 75,9 млн рублей за оплату парковочных сессий и еще 25,3 млн — оплата штрафов. Кроме того, уфимцы активно пополняют парковочные счета в мобильном приложении и на сайте проекта. На данный момент сумма авансовых платежей составляет около 8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

Платные парковки позволяют столице республики направлять дополнительные средства, поступившие в бюджет, на строительство, содержание, реконструкцию и ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, а также развитие транспортной инфраструктуры, включая покупку новых троллейбусов и другие важные направления, добавили в муниципалитете.

Актуальная информация о платных парковках своевременно размещается на портале parking02.ru.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе упростили оплату парковок.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru