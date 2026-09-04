Ушел из жизни заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий

Как отмечают коллеги, он был отличным профессионалом, прекрасно знавшим журналистику во всех её аспектах. Алексей Константинович прошёл практически все возможные ступени профессии — работал и в печатной прессе, и на телевидении, на творческих и административных должностях.
Алексей Вишневецкий родился в Москве. Еще будучи студентом факультета журналистики пришел на практику в газету «Московская правда», в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. Вскоре стал заместителем ответственного секретаря, первым заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем, первым заместителем главного редактора. С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к «Российской газете» — «Профи-спорт». С 1996 года начал работать на телевидении. Шеф-редактор программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, консультант и шеф-редактор программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 1». В 2009–2012 годах — ответственный секретарь «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год — заместитель начальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1». С 1 декабря 2017 года — заместитель председателя Союза журналистов России.
В 2026 году указом Президента РФ Алексею Вишневецкому присвоено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
Свой богатый журналистский опыт мастер передавал студентам — вел творческие мастерские в столичных вузах, в том числе — на факультете журналистики МГУ.
Автор сотен газетных публикаций, принимал участие в создании около тысячи документальных фильмов.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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