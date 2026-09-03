В Уфе пройдет фестиваль «Золотая карусель»

12 сентября парк «Кашкадан» станет площадкой проведения районного фестиваля «Золотая карусель», сообщает администрация города. Мероприятие состоится уже во второй раз.

В программе фестиваля будут выступления творческих коллективов, народные игры и забавы, спортивные состязания для детей и взрослых. Центральным событием станет благотворительная ярмарка, где все желающие смогут представить продукцию, выращенную своими руками: овощи, фрукты, травяные сборы.

Все средства, вырученные в ходе ярмарки, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Завершится фестиваль уютным кинопоказом под открытым небом. В этот раз для зрителей приготовили добрый, семейный фильм «Поле чудес».