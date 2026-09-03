В Уфе открылся центр подготовки водителей электротранспорта

В Уфе на территории троллейбусного депо открылся учебный центр МУП «Уфимский городской электротранспорт», сообщает администрация города.
Новое подразделение создано для комплексной подготовки водительского состава с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Главная цель проекта - обеспечить предприятие квалифицированными кадрами и решить проблему дефицита специалистов.
Руководство МУП УфаГЭТ рассчитывает, что запуск центра станет ключевым этапом в развитии системы общественного транспорта. Качественная подготовка водителей трамвая и троллейбуса позволит повысить культуру обслуживания и укрепить статус электротранспорта.
Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.
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