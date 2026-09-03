В башкирском Ишимбае обновили стелу на въезде в город

«Стела осталась прежней, полностью заменили облицовку и буквы. При этом сохранили исторический дизайн — именно таким этот знак запомнили несколько поколений ишимбайцев. Работы затронули только состояние, а не внешний облик. В таких деталях и живёт история Ишимбая. Эту частичку мы сохранили», – сообщил глава Ишимбайского района.
Напомним, город Ишимбай в январе прошлого года получил почетное звание «Город трудовой доблести». Звание присуждают городам страны, чьи жители внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, трудясь в тылу на военных и гражданских производствах, проявив при этом самоотверженность и трудовой героизм. В 2027 году в городе планируется установить стелу.
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