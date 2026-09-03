В Башкирии сняли карантин по бешенству в деревне Мансурово

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии карантина по бешенству животных с территории деревни Мансурово Учалинского района.

Карантин отменён на территории личного подсобного хозяйства, а также в границах всего неблагополучного пункта.

Указ вступил в силу 31 августа 2026 года.

Ранее Башинформ сообщал, что карантин был введен в июле этого года.