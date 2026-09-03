В Башкирии из-за ремонта путей изменится график движения электричек

В связи с производством работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на перегонах Тавтиманово – Иглино, Аша – Улу-Теляк вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщает БППК.
7, 16, 19, 23, 26, 30 сентября 2026 года:
- поезд № 6417 Аша (отпр.06.22) – Дема (приб.08.44) выводится из графика движения поездов;
- поезд № 6402 Дема – Аша на участке Уфа – Аша проследует измененным расписанием: Дема (отпр.05.24) – Уфа (приб.05.37, отпр. 05.45) – Аша (приб.07.51);
- поезд № 6413 Улу-Теляк – Дема отправится со станции Улу-Теляк на 5 минут раньше действующего расписания: Улу-Теляк (отпр.05.31) – Дема (приб.07.31);
- поезд № 7404 Приютово – Улу-Теляк на участке Уфа – Улу-Теляк проследует измененным расписанием: Приютово (отпр.08.31) – Уфа (приб.12.24, отпр.12.59) – Улу-Теляк (приб.14.39).
7, 16, 19, 23, 26, 28, 30 сентября 2026 года:
- поезд № 6404 Дема (отпр.07.43) – Улу-Теляк (приб.09.42) выводится из графика движения поездов
7, 16, 23, 30 сентября 2026 года:
- поезд № 6427 Иглино (отпр.07.03) – Дема (приб.08.07) выводится из графика движения поездов
28 сентября 2026 года:
- поезд № 6402 Дема – Аша отправится со станции Демана 1 час 43 минуты позже действующего расписания: Дема (отпр.07.07) – Аша (приб.09.45).
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