В Башкирии более тысячи человек получили консультации по открытию бизнеса

С начала года свыше 1,3 тысяч жителей Башкортостана обратились к специалистам межведомственной команды экспертов на площадках Единого дня консультаций.
Карьерные консультанты службы занятости, специалисты центра «Мой бизнес», территориального управления по налогам и сборам, Управления земельно‑имущественных отношений, органов соцподдержки и других ключевых служб, помогающих бизнесу, встречаются с планирующими свой бизнес жителями республики каждые три месяца.
«Наша задача – снять барьеры на старте: дать понятный алгоритм действий и соединить человека с нужными ресурсами. Для многих такие встречи становятся отправной точкой. Посетители имеют возможность обговаривать все моменты по реализации бизнес-идеи, а также вопросы, сдерживающие развитие проекта. Наряду с теми, кто еще только «упаковывает» идею в бизнес-план, к экспертам приходят и действующие предприниматели, которые столкнулись с теми или иными трудностями», – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.
По словам министра, одним из ключевых механизмов поддержки бизнес-инициатив жителей республики является социальный контракт. С начала года заключено 728 таких контрактов, которые помогли людям сформировать новые источники дохода, повысить благосостояние своих семей.
Следующая встреча на площадках Единого дня консультаций предпринимателей по всей республике пройдет в октябре. Участников будут ждать эксперты для консультирования по государственным мерам поддержки, способам оформления в аренду помещения или участка, использования электронных сервисов, регистрации продукта и многим другим.
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