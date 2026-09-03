Уфимский марафон приглашает на большой праздник спорта для всей семьи

В преддверии Уфимского международного марафона в столице Башкортостана прошла пресс-конференция, посвященная вкладу беговой индустрии в развитие туризма и экономики региона. Одно из главных спортивных событий республики, которое состоится 12 и 13 сентября, в этом году проходит под девизом «Моя беговая традиция». Как отметил директор марафона Дмитрий Бабин, для многих людей забег стал неотъемлемой частью жизни, а само мероприятие давно превратилось в масштабный фестиваль спорта, культуры и добрых дел.
Особое внимание к предстоящему старту приковано во многом благодаря участию уфимского блогера и параальпиниста Рустама Набиева. Недавно он покорил Эверест, а теперь решил преодолеть марафонскую дистанцию, чтобы доказать, что человеческие возможности безграничны. Как рассказал сам спортсмен на пресс-конференции, он пройдет 42,2 км на обычной инвалидной коляске. Спортсмен тренируется шесть дней в неделю, развивая выносливость на тренажерах – так же, как он готовился к восхождению в горы. Рустам не планирует ставить рекорды, его главная цель – уложиться в отведенные 6 часов, что, по его твердому убеждению, он обязательно сделает.
Социальная ответственность занимает особое место в концепции Уфимского марафона. Как рассказал Дмитрий Бабин, впервые в программе появится специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции 2 километра. Пройти этот маршрут можно в сопровождении специально подготовленных пейсеров или в паре с другим спортсменом. Также в рамках забега стартовала ставшая традиционной благотворительная акция «Бегу – помогу», которая за годы своего существования собрала уже 28 миллионов рублей в поддержку уфимских благотворительных фондов.
Большое внимание на встрече уделили влиянию марафона на туристическую отрасль. По данным управляющего партнера EventData Максима Боровикова, в прошлом году экономический эффект от проведения Уфимского марафона составил порядка 457 миллионов рублей. Начальник управления потребительского рынка и туризма Администрации Уфы Аскар Батталов добавил, что город целенаправленно развивает инфраструктуру и маршруты, чтобы каждый гость смог почувствовать гостеприимство и самобытность башкирской столицы.
Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная программа. Выбрать дистанцию сможет каждый: от классического марафона на 42,2 км и полумарафона до доступных забегов на 10, 5 и 2 километра. Накануне главного старта, 12 сентября, на стадионе «Динамо» состоятся детские забеги и обширная развлекательная программа. Финишная зона в день марафона превратится в огромную праздничную площадку с музыкой, выступлениями коллективов и активностями от партнеров. Для любителей нестандартных испытаний будет работать полоса препятствий по мотивам популярного телешоу, а желающие получить новые знания смогут посетить лекторий с участием известных спортсменов и экспертов.
Регистрация на марафон здесь
Мероприятие организовано при поддержке Администрации ГО г. Уфа, титульный партнёр «ШЕРАТОНПЛАЗА Уфа Конгресс Отель», генеральный партнёр УК «Аструм».
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