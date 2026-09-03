Уфимский марафон приглашает на большой праздник спорта для всей семьи

В преддверии Уфимского международного марафона в столице Башкортостана прошла пресс-конференция, посвященная вкладу беговой индустрии в развитие туризма и экономики региона. Одно из главных спортивных событий республики, которое состоится 12 и 13 сентября, в этом году проходит под девизом «Моя беговая традиция». Как отметил директор марафона Дмитрий Бабин, для многих людей забег стал неотъемлемой частью жизни, а само мероприятие давно превратилось в масштабный фестиваль спорта, культуры и добрых дел.

Особое внимание к предстоящему старту приковано во многом благодаря участию уфимского блогера и параальпиниста Рустама Набиева. Недавно он покорил Эверест, а теперь решил преодолеть марафонскую дистанцию, чтобы доказать, что человеческие возможности безграничны. Как рассказал сам спортсмен на пресс-конференции, он пройдет 42,2 км на обычной инвалидной коляске. Спортсмен тренируется шесть дней в неделю, развивая выносливость на тренажерах – так же, как он готовился к восхождению в горы. Рустам не планирует ставить рекорды, его главная цель – уложиться в отведенные 6 часов, что, по его твердому убеждению, он обязательно сделает.

Социальная ответственность занимает особое место в концепции Уфимского марафона. Как рассказал Дмитрий Бабин, впервые в программе появится специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции 2 километра. Пройти этот маршрут можно в сопровождении специально подготовленных пейсеров или в паре с другим спортсменом. Также в рамках забега стартовала ставшая традиционной благотворительная акция «Бегу – помогу», которая за годы своего существования собрала уже 28 миллионов рублей в поддержку уфимских благотворительных фондов.

Большое внимание на встрече уделили влиянию марафона на туристическую отрасль. По данным управляющего партнера EventData Максима Боровикова, в прошлом году экономический эффект от проведения Уфимского марафона составил порядка 457 миллионов рублей. Начальник управления потребительского рынка и туризма Администрации Уфы Аскар Батталов добавил, что город целенаправленно развивает инфраструктуру и маршруты, чтобы каждый гость смог почувствовать гостеприимство и самобытность башкирской столицы.