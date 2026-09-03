Пассажиры рейса Уфа — Анталия почти 9 часов ждали помощи в аэропорту

Пассажиры самолета Corendon Airlines XC 9317, следовавшего из Уфы в Анталию, провели почти девять часов в аэропорту турецкого города Кайсери после экстренной посадки. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

По словам пассажирки рейса Светланы Хусаиновой, нештатная ситуация произошла примерно за два часа до окончания полёта.

«Что-то грохнуло, потом услышали скрежет. Самолет начал снижаться. Где-то минут 40 летели до Кайсери. Приземлились, сидим тут уже полтора часа, никто ничего нам не говорит», — рассказывала она агентству «Башинформ» сразу после посадки.

Как уточнила Светлана, пассажиров выпустили из самолета практически сразу после приземления. Однако затем началось долгое ожидание в здании аэропорта — почти девять часов.

«Выходить было нельзя, ждали прямо в аэропорту», — рассказала она.

Представителей авиакомпании на месте не оказалось, информацию пассажиры получали через двух девушек, которые переводили сообщения сотрудницы аэропорта. Дважды за время ожидания пассажирам предоставляли сандвичи и воду.

Лишь в 15.55 туристов пересадили на другой рейс. В итоге они добрались до отеля к ужину.

Ранее в администрации аэропорта Кайсери сообщили, что угрозы жизни и здоровью пассажиров не было. Для доставки туристов в пункт назначения авиаперевозчик направил резервный борт.

Официальных комментариев от турецкой авиакомпании о причинах случившегося пассажиры так и не получили. Как отметила Светлана Хусаинова, «мы все сами решили, что движок сломался».