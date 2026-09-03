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12:36 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Медики Башкирии стали призерами Всероссийского конкурса «Лучший врач года»

Фото: пресс-служба администрации Главы РБ | ВКонтакте
Лейла Аралбаева
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Семь медиков республики вошли в число призеров Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Они завоевали два первых, три вторых и два третьих места.

«От души поздравляю и искренне горжусь, — написал Глава республики Радий Хабиров. — Благодарю их за профессионализм, преданность делу и чуткое отношение к пациентам».

Конкурс проходит ежегодно, и врачи Башкирии всегда показывают замечательные результаты.

Радий Хабиров отметил, что власти республики со своей стороны стараются создавать самые лучшие условия для их работы — и в городах, и на селе. Строятся и модернизируются больницы, поликлиники, ФАПы, медучреждения оснащаются современным оборудованием, обновляется автопарк. Руководитель региона пообещал, что эта работа будет продолжаться.

«Наши медики с честью прошли испытание ковидом. Вместе со всей страной сегодня вносят свой важный вклад в приближение Победы. Я всегда с большим уважением отношусь к людям этой важнейшей профессии. И я уверен, что нет в нашей республике людей, которые бы думали иначе», — резюмировал Глава Башкортостана.

Ранее «Башинформ» писал, как новые технологии помогают врачам Башкирии.

пресс-служба администрации Главы РБ ВКонтакте
пресс-служба администрации Главы РБ ВКонтакте
пресс-служба администрации Главы РБ ВКонтакте
пресс-служба администрации Главы РБ ВКонтакте
пресс-служба администрации Главы РБ ВКонтакте
пресс-служба администрации Главы РБ ВКонтакте
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ | ВКонтакте
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