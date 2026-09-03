Из Уфы впервые запустят тематический поезд в пушкинское Болдино

Для туристов главной новинкой сезона станет путешествие в родовое имение Пушкиных, где были созданы произведения периода легендарной Болдинской осени, сообщает пресс-служба РЖД.

2–4 октября состоится поездка в Болдино и Саранск. В программе — посещение литературно-мемориальной экспозиции в господском доме Пушкинской усадьбы, где были написаны «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», десятки стихотворений и финальные главы «Евгения Онегина». Там же путешественники смогут прогуляться по живописному ландшафтному парку 19 века с каскадом прудов и многовековыми липами, которые помнят самого Александра Сергеевича.

2–4 октября — Тарханы, Пенза. Путешествие в музей-заповедник Михаила Лермонтова, где прошло детство поэта и зарождался его литературный гений. В программе — визит в барский дом бабушки поэта Елизаветы Арсеньевой, осмотр экспозиции крестьянского быта XIX века, посещение фамильного некрополя Арсеньевых-Лермонтовых и участие в театрализованном представлении.

23–25 октября и 11–13 декабря — село Константиново, Рязань. Тур включает посещение Государственного музея-заповедника Сергея Есенина на его родине в селе Константиново: от скромной родительской избы до роскошной усадьбы помещицы Кашиной — прообраза героини поэмы «Анна Снегина». Также в программе предусмотрено посещение Литературного музея с экспозицией, посвящённой жизни и творчеству поэта, и церкви Казанской иконы Божьей Матери, где крестили маленького Сережу.

«Маршруты разработаны специально для любителей русской классической литературы и подойдут как для школьных групп, так и для семей с детьми и индивидуальных туристов, — отметили в пресс-службе. — Путешествия проходят в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка комфортабельным поездом, трансфер, питание, мастер-классы и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включаются современные купейные вагоны, в которых есть кондиционеры и биотуалеты».

Телефон горячей линии по вопросам пассажирских перевозок в дальнем следовании Куйбышевской железной дороги: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).