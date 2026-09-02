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23:05 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Жители Башкирии смогут участвовать в конкурсе медиаконтента благоустройства

Фото: Татьяна Сафонова | министерство ЖКХ РБ
Сергей Николаев

Жители Башкирии могут поучаствовать в конкурсе медиаконтента по благоустройству. Прием заявок на II всероссийский конкурс медиаконтента по благоустройству городов и поселений «Блогеры благоустройства 2.0» продлен до 15 сентября. Конкурс проходит в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство».

Цель конкурса – привлечь внимание к вопросам благоустройства общественных пространств в городах и поселениях. Представлены различные тематические номинации, позволяющие раскрыть тему с разных сторон. Среди них – «Городские трансформации», «Уютные дворы», «Историческое наследие», «Цифровое благоустройство», «Лучшая визуализация проекта» и другие. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет как индивидуальные авторы, так и коллективы.

Узнать подробности и ознакомиться с положением подачи конкурсных заявок можно на сайте по ссылке clck.ru/3GtjPt. 

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