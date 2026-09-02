Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
10:57 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Уфе началась «Шинная утилизация»

Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Во время проведения экологической акции уфимцы могут сдать старые автомобильные шины в специальные пункты, которые расположены в каждом районе города. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, автопокрышки диаметром до 22 дюймов не более четырех штук принимаются от физических лиц во всех районах Уфы по следующим адресам:

  • Демский: ул. Центральная, 35;
  • Калининский: ул. Сосновская, 60;
  • Кировский: Кузнецовский затон, 22;
  • Ленинский: ул. Б.Шерстомойная, 40;
  • Октябрьский: ул. Трамвайная, 2А; Нагаево, ул. Озерная, 11/1 (ангар возле пожарной части);
  • Орджоникидзевский: ул. Кемеровская, 114;
  • Советский: ул. Пархоменко, 202.

Ранее несанкционированную свалку ликвидировали в городе Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru