В Уфе началась «Шинная утилизация»

Во время проведения экологической акции уфимцы могут сдать старые автомобильные шины в специальные пункты, которые расположены в каждом районе города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, автопокрышки диаметром до 22 дюймов не более четырех штук принимаются от физических лиц во всех районах Уфы по следующим адресам:

Демский: ул. Центральная, 35;

Калининский: ул. Сосновская, 60;

Кировский: Кузнецовский затон, 22;

Ленинский: ул. Б.Шерстомойная, 40;

Октябрьский: ул. Трамвайная, 2А; Нагаево, ул. Озерная, 11/1 (ангар возле пожарной части);

Орджоникидзевский: ул. Кемеровская, 114;

Советский: ул. Пархоменко, 202.

Ранее несанкционированную свалку ликвидировали в городе Башкирии.