В Уфе благоустроили сквер за кинотеатром «Родина»

В Уфе завершилось благоустройство сквера имени Дзержинского за кинотеатром «Родина», сообщает администрация города.

Концепция обновления сочетала в себе бережное отношение к истории и внедрение передовых решений. Территория сквера выложена гранитной плиткой – это покрытие не только придает пространству благородный эстетичный вид, но и гарантирует долговечность на многие годы.

Особое внимание уделено озеленению: высажены новые деревья и кустарники, которые органично вписались в зеленый каркас зоны отдыха. Для их комфортного роста смонтирована система автоматического полива.



Пространство стало не только красивым, но и безопасным: новые опоры освещения обеспечат комфортные прогулки в вечернее время. Свой новый облик обрел и отремонтированный фонтан, который вновь станет главным украшением и центром притяжения посетителей.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.