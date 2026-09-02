В селе Мурсалимкино Салаватского района состоялось открытие новых детской и спортивной площадок благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



На благоустроенной территории установлены современные игровые и спортивные комплексы, предназначенные для активного отдыха и занятий физической культурой. Для безопасности также уложено специальное резиновое покрытие.



«Новая территория стала дополнительным комфортным пространством для детей, молодежи и жителей села. Здесь созданы условия для проведения досуга на свежем воздухе, занятий спортом и активного отдыха», — подчеркнули в министерстве ЖКХ Башкирии и добавили, что реализация таких проектов способствует созданию современной и комфортной городской среды и повышению качества жизни жителей.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Салаватском районе завершён капитальный ремонт 3-километрового участка дороги Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино, проходящего через село Еланыш.