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12:53 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В селе Башкирии появились детская и спортивная площадки

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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В селе Мурсалимкино Салаватского района состоялось открытие новых детской и спортивной площадок благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На благоустроенной территории установлены современные игровые и спортивные комплексы, предназначенные для активного отдыха и занятий физической культурой. Для безопасности также уложено специальное резиновое покрытие.

«Новая территория стала дополнительным комфортным пространством для детей, молодежи и жителей села. Здесь созданы условия для проведения досуга на свежем воздухе, занятий спортом и активного отдыха», — подчеркнули в министерстве ЖКХ Башкирии и добавили, что реализация таких проектов способствует созданию современной и комфортной городской среды и повышению качества жизни жителей.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Салаватском районе завершён капитальный ремонт 3-километрового участка дороги Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино, проходящего через село Еланыш. 

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