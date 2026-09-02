В городе Башкирии продлили срок перекрытия движения на улице

В Стерлитамаке продлили срок перекрытия движения автотранспорта по улице Курчатова до 23.00 14 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с необходимостью производства дополнительных работ, выявленных в ходе ремонта магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Курчатова.

Ранее в Уфе снова ограничили движение на кольце «Центрального рынка».