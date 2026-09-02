В Белорецком районе Башкирии обновят дороги и инфраструктуру

В рамках реконструкции и ремонта тепловых сетей Белорецкого района из бюджета республики предусмотрена поддержка на сумму более 800 млн рублей, сообщает районная администрация. Котельные муниципалитета готовы к работе на 100%, обеспечены аварийным топливом и запасом. Проведены гидравлические испытания всех сетей. 9 из 12 участков уже отремонтированы, полностью работы завершат до 15 сентября.

По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» заключён двухгодичный контракт на 174 млн рублей. В этом году на двух участках заменят 425 метров трубопровода – работы идут по графику. Также на 2026–2027 годы запланирована реконструкция 8 километров внутриквартальных теплосетей в 12-м и 3-м микрорайонах.

В 2027 году запланирован ремонт нескольких дорожных объектов, среди которых – реконструкция моста через реку Укшук и участки дорог Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Вопрос подготовки сметной документации и ремонта Бельского моста в Белорецке взят на контроль министерством транспорта РБ.