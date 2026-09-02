В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +28°

По данным синоптиков, в среду, 2 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит +20, +25°.

В четверг, 3 сентября, без существенных осадков, ночью по юго-востоку небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°, по востоку до +4°, днем +23, +28°.

В пятницу, 4 сентября, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°, по востоку до +4°, днем +23, +28°.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что второй день сентября в Башкирии будет теплым.