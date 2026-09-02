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19:44 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау

Фото: Анастасия Лукьянова | соцсети
Сергей Николаев
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Жителям и гостям Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау.

Шиханы – это фрагменты кораллового рифа древнего моря. На склонах шиханов растет более 400 видов растений, в том числе краснокнижных, обитают 120 видов животных. Чтобы их не тревожить, а также чтобы каждый из посетителей смог взобраться на вершину горы и увидеть потрясающий вид с высоты птичьего полета, на горе Торатау построили удобную лестницу. 

У подножия шиханов находится небольшое, но очень живописное озеро Тугарсалган. Летом очень приятно окунуться в его прохладные воды. Каскадный водопад Кук-Караук, который весной грохочет на всю округу: вода бурными потоками несется по каменным ступеням. 

Рядом с Кук-Караук можно увидеть гору с небольшой пещерой. Это скала Калим-Ускан. Очень красивая заповедная территория, которая входит в геопарк «Торатау» – Гумеровское ущелье. Ущелье тянется вдоль реки Зиган – правого притока Белой. Если подняться на гору Бужа-тау, с высоты откроются захватывающие дух панорамы. 

Приехав на шиханы, можно запланировать экскурсию по Стерлитамаку – второму по величине городу республики. У Стерлитамака богатая история. Это крупный купеческий город, постепенно переросший в крупный промышленный центр Башкирии. Как все старинные города, Стерлитамак овеян множеством городских легенд. Одна из них, например, связана с Доходным домом купца Патрикеева. Говорят, что от этого дома к реке Ашкадар тянется многокилометровый подземный ход.

А вот переночевать можно не в городе, а у самого подножия шихана Торатау – на «Шиханской пасеке». Тут есть все удобства цивилизации (мягкие кровати, электричество), но при этом вас окружает чудная природа: прямо с юрты открывается потрясающий вид на Торатау. В юртах вы почувствуете себя частью великой степи, узнаете про быт кочевников.

Кстати, кроме юрт здесь есть еще апидомики, спальный настил тут располагается прямо над пчелиными ульями. Гости не соприкасаются с пчелами, но их жужжание, запах прополиса, натурального дерева успокаивают и дарят крепкий сон. 

Этим летом комплекс принял более трех тысяч гостей из разных уголков России и зарубежья. А еще в «Шиханской пасеке» можно покататься на лошадях, квадроциклах, попариться в бане, поесть еды с костра и напиться чая с медом и душистыми травами. 

Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Анастасия Лукьянова соцсети
Фото: Анастасия Лукьянова | соцсети
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