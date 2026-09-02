В Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау

Жителям и гостям Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау.

Шиханы – это фрагменты кораллового рифа древнего моря. На склонах шиханов растет более 400 видов растений, в том числе краснокнижных, обитают 120 видов животных. Чтобы их не тревожить, а также чтобы каждый из посетителей смог взобраться на вершину горы и увидеть потрясающий вид с высоты птичьего полета, на горе Торатау построили удобную лестницу.

У подножия шиханов находится небольшое, но очень живописное озеро Тугарсалган. Летом очень приятно окунуться в его прохладные воды. Каскадный водопад Кук-Караук, который весной грохочет на всю округу: вода бурными потоками несется по каменным ступеням.

Рядом с Кук-Караук можно увидеть гору с небольшой пещерой. Это скала Калим-Ускан. Очень красивая заповедная территория, которая входит в геопарк «Торатау» – Гумеровское ущелье. Ущелье тянется вдоль реки Зиган – правого притока Белой. Если подняться на гору Бужа-тау, с высоты откроются захватывающие дух панорамы.

Приехав на шиханы, можно запланировать экскурсию по Стерлитамаку – второму по величине городу республики. У Стерлитамака богатая история. Это крупный купеческий город, постепенно переросший в крупный промышленный центр Башкирии. Как все старинные города, Стерлитамак овеян множеством городских легенд. Одна из них, например, связана с Доходным домом купца Патрикеева. Говорят, что от этого дома к реке Ашкадар тянется многокилометровый подземный ход.

А вот переночевать можно не в городе, а у самого подножия шихана Торатау – на «Шиханской пасеке». Тут есть все удобства цивилизации (мягкие кровати, электричество), но при этом вас окружает чудная природа: прямо с юрты открывается потрясающий вид на Торатау. В юртах вы почувствуете себя частью великой степи, узнаете про быт кочевников.

Кстати, кроме юрт здесь есть еще апидомики, спальный настил тут располагается прямо над пчелиными ульями. Гости не соприкасаются с пчелами, но их жужжание, запах прополиса, натурального дерева успокаивают и дарят крепкий сон.

Этим летом комплекс принял более трех тысяч гостей из разных уголков России и зарубежья. А еще в «Шиханской пасеке» можно покататься на лошадях, квадроциклах, попариться в бане, поесть еды с костра и напиться чая с медом и душистыми травами.