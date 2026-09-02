В Башкирии на 97-м году жизни скончалась труженица тыла

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, на 97-м году жизни скончалась труженица тыла Зайтуна Гильмутдиновна Лукманова. Она родом из деревни Чулпан Благоварского района.

Её жизненный путь — это история стойкости, труда и преданности своему делу. В годы Великой Отечественной войны, будучи ещё юной девушкой, работала в колхозе, заменяя ушедших на фронт мужчин. После окончания войны окончила Учительский институт при Башкирском государственном педагогическом институте им. К. А. Тимирязева и работала учителем русского языка и литературы.

В 1957 году судьба привела Зайтуну Гильмутдиновну в Верховный суд Башкирской АССР. Здесь, в качестве секретаря судебного заседания, началась новая, долгая глава её трудовой биографии.

Проработав более 40 лет и уйдя на заслуженный отдых, она оставила о себе светлую память как о человеке, для которого добросовестный труд был не просто обязанностью, а жизненным принципом.

Вместе с супругом прожила 64 года, воспитала двоих дочерей.

За свой труд награждена множественными наградами, в числе которых медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали «50, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу», почётный знак Совета судей РФ «Ветеран судебной системы».

«В этот скорбный час судейское сообщество Республики Башкортостан разделяет боль и горечь утраты с родными и близкими Зайтуны Гильмутдиновны», — выразили соболезнования в ведомстве.