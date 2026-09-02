Стартовали продажи второй очереди ЖК «Первый Остров»

Проект, расположившийся в живописном районе Кузнецовский Затон, с момента выхода на рынок привлекает внимание оригинальной концепцией и динамикой строительства. Главная особенность «Первого Острова» - его географическое положение. Комплекс возводится в точке слияния двух крупнейших водных артерий региона - рек Уфы и Белой. Это расположение создает эффект зеленого полуострова, изолированного от городского шума, но при этом сохраняющего транспортную доступность: от исторического центра мегаполиса жителей отделяют буквально минуты пути. Такое сочетание делает проект эксклюзивным для рынка недвижимости региона.

Концепция развития территории «Первого Острова» разработана проектной фирмой «Levs» (Нидерланды), специализирующейся на архитектуре и городском планировании. Дальнейшая работа по разработки архитектурных и эскизных проектов ведется екатеринбургским архитектурным бюро Р1.

Проект вобрал в себя лучшие мировые градостроительные решения. Специалисты сумели адаптировать его к местным условиям, сохранив при этом высокие стандарты бизнес-класса. Здесь предусмотрены: собственный пляж и более километра благоустроенной набережной, марина для маломерных судов, смотровые площадки и амфитеатры с видом на водную гладь. Для любителей спорта запроектированы вело-беговые маршруты и специальные зоны для занятий йогой на открытом воздухе. Каждый жилой квартал комплекса, а их будет девять, получит приватный двор-сад.

Запроектированы собственная школа, рассчитанная на 1300 учащихся, а также восемь частных детских садов, и даже строительство собственной мечети. А в пределах 10–15 минут езды находятся гипермаркет «Лента», ТРЦ «Иремель», школы и детские сады.

Строительно-монтажные работы на «Первом острове» идут активными темпами по всем направлениям. Руководитель строительного проекта Александр Русинов, рассказал, что на объекте параллельно ведутся работы как в первой, так и во второй очереди застройки.

По первой очереди (Литер 1) завершено устройство монолитных каркасов на трех из одиннадцати секциях. Здесь выполняются кровельные работы, ведется монтаж систем вентиляции, электроснабжения и водоснабжения, также здесь стартовали отделочные работы. В шести малоэтажных секциях продолжается возведение монолитных каркасов. Параллельно с жилыми корпусами ведется устройство подземного паркинга.

По 30-этажной секции Г монолитный каркас уже выполнен до 15-го этажа, кирпичная кладка достигла 10-го этажа. В 23-этажной секции Ж каркас возведен до 12-го этажа, а кладка – до 6-го. На территории второй очереди ведутся земляные работы, идет подготовка котлована под забивку свай. Завершены работы по статическим испытаниям основания.

Вторая очередь предлагает 400 квартир с характеристиками, выводящими проект за рамки типового жилья. Среди ключевых особенностей - панорамное остекление с высотой оконных конструкций до 2,5 метров, обеспечивающее максимальную инсоляцию и эффект присутствия в природном ландшафте. Высота потолков – от 2,7 до 4,9 метров, в линейке представлены двухуровневые квартиры и варианты с собственными террасами, а также квартиры-студии и однокомнатные. Помещения будут передаваться покупателям со свободной планировкой: стены выровнены и оштукатурены, выполнена стяжка пола, разведены системы отопления и водоснабжения.

Для покупателей первой и второй очереди жилого комплекса «Первый Остров» действует система скидок, размер которых достигает 8 процентов. По оценке аналитиков, подобный уровень скидок делает предложение одним из самых конкурентных в сегменте комплексного освоения территорий в границах Уфы, позволяя покупателям получить качественное жилье и оптимизировать свой бюджет на этапе входа в ипотечную сделку.