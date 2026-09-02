Первоклассники Хайбуллинского района получили подарки к 1 сентября

В День знаний 1-го сентября представители активной молодёжи «Башмеди» выехали по населенным пунктам Хайбуллинского района, чтобы поздравить школьников с началом учебного года и вручить первоклашкам подарки от предприятия.
Выступая на школьных линейках, представители предприятия отметили возможность для детей района обучаться в инженерных классах, которые помогают раскрыть их потенциал в области науки и техники. На сегодняшний день более 80 школьников обучаются в Инженерной школе. Кроме того, в рамках программы по вовлечению учащихся в инженерные профессии, предприятие помогает выпускникам получить профильное образование в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область). В настоящее время 15 выпускников этого вуза трудятся в компании на инженерных должностях, а еще 33 студента из Хайбуллинского района получают образование в Техуниверситете.
Всего сотрудники предприятия посетили 10 школьных линеек в Акъяре, Бурибае, Подольске, Самарском, Степном, Уфимском, Целинном и Татыр-Узяке. В качестве подарков от предприятия 230 первоклассников района получили краски, карандаши, альбомы для рисования, механические точилки, пеналы, наборы цветных ручек, кисти и подставки для книг.
«Такую акцию мы проводим уже второй год подряд. Первое сентября особенно важно для первоклассников, которые только начинают свой школьный путь. Мы хотели поддержать ребят и вручить им принадлежности, которые пригодятся на занятиях. В дальнейшем у школьников района есть возможность обучаться в инженерных классах, развивать интерес к точным наукам и готовиться к выбору профессии. Для предприятия эта работа важна, поскольку она помогает формировать будущие инженерные кадры», — отметил начальник учебного центра «Башмеди» Ильяс Эшматов.
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