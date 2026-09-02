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12:29 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Около 14 тысяч особенных детей получили помощь в центре «Салют» в Уфе

Среди пациентов современного реабилитационного центра дети не только из Башкирии, но и из Челябинской и Оренбургской областей, Татарстана.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об успехах республиканского детского реабилитационного центра «Салют» в Уфе. По его словам, почти за два года с момента открытия помощь в нем получили около14 тысяч ребят. За это время он стал ключевой площадкой для поддержки особенных детей. Причем не только из городов и районов нашей республики. В «Салют» приезжают и соседи — из Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана.
 
«Мы собрали в „Салюте“ очень сильную команду психологов, логопедов, дефектологов, врачей, инструкторов по адаптивным видам спорта и других специалистов по комплексной реабилитации. И стараемся поддерживать их высокий уровень. Только за последний год более 200 сотрудников прошли обучение в ведущих федеральных научных центрах. Это позволяет применять в работе самые передовые и эффективные методики реабилитации», — рассказал руководитель региона.
 
Отдельное внимание в центре уделяется инклюзивному спорту. На базе «Салюта» действует школа по плаванию для слепых и слабовидящих. Ребятам с инвалидностью помогают подготовиться к сдаче нормативов ГТО и успешно их выполнить. Это нужно не только для здоровья — спорт дает уверенность. А для таких детей это имеет огромное значение.

Еще одно важное направление — работа с родителями. В этом году при поддержке Фонда грантов Главы Башкирии в центре стартовал образовательный курс «Ты можешь!». В проекте участвуют 175 мам, в рамках курса они получают практические инструменты для поддержки особенных детей.

Также нынешним летом в «Салюте» провели экспериментальную профильную лагерную смену — ребята укрепили здоровье, а заодно смогли потренировать навыки самостоятельности и общения.
 
«Поддержка особенных детей остается ключевой для нас задачей. И „Салют“ — наш флагман в этой большой, системной работе», — резюмировал Радий Хабиров.

Ранее сообщалось, что опыт уфимского центра «Салют» будут продвигать в других регионах.

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