Еще одно важное направление — работа с родителями. В этом году при поддержке Фонда грантов Главы Башкирии в центре стартовал образовательный курс «Ты можешь!». В проекте участвуют 175 мам, в рамках курса они получают практические инструменты для поддержки особенных детей.
Также нынешним летом в «Салюте» провели экспериментальную профильную лагерную смену — ребята укрепили здоровье, а заодно смогли потренировать навыки самостоятельности и общения.
«Поддержка особенных детей остается ключевой для нас задачей. И „Салют“ — наш флагман в этой большой, системной работе», — резюмировал Радий Хабиров.
Ранее сообщалось, что опыт уфимского центра «Салют» будут продвигать в других регионах.
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