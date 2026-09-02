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10:03 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Башкирские горняки выбрали лучшего машиниста фронтального погрузчика

Фото: Гульнара Давлетшина | предоставлено пресс-службой Башкирской меди
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Среди машинистов фронтального погрузчика предприятия «Башмедь» прошёл конкурс «Лучший по профессии». В профессиональном состязании приняли участие шесть работников предприятия. Победители получили надбавку к зарплате на целый год.

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. На первом этапе участники выполнили задания на знание технологического процесса и особенностей эксплуатации землеройной техники.

Практическая часть прошла на площадке открытого рудника. Машинисты выполнили на фронтальном погрузчике три упражнения, которые позволили проверить навыки управления техникой, точность действий и скорость работы.

Первое упражнение называлось «Гараж, змейка, точность разгрузки». Участнику требовалось выехать из условного гаража задним ходом, развернуться и набрать полный ковш щебня. После этого машинист проходил «змейку» из четырёх ворот, смещённых относительно линии движения. В обозначенной точке нужно было высыпать материал в три равные кучки и полностью освободить ковш.

В ходе второго упражнения участник переносил ковшом деревянную перекладину с одной стойки на другую без посторонней помощи. Третье упражнение получило название «Пирамида». Машинисту с помощью навеса на ковше предстояло собрать пирамиду из трёх деревянных кубиков и не уронить ни один из них.

«В этом году конкурс среди машинистов фронтального погрузчика прошёл в «Башмеди» впервые. Инициативу его проведения на одной из регулярных информационных встреч с генеральным директором предложил Ильнар Такаев, он, кстати, сегодня и стал победителем. Руководство поддержало предложение, и мы разработали задания, максимально приближённые к производственным условиям. Это хороший пример того, как конструктивные идеи работников получают практическое воплощение. Конкурс помогает оценить профессиональные навыки машинистов и способствует обмену опытом», — отметил главный механик цеха горно-технологического оборудования Самат Абдрахимов.

По итогам двух этапов первое место занял Ильнар Такаев. Второй результат показал Фидан Багишаев, третье место занял Данил Валиуллин. Все участники конкурса получили ценные подарки, а победителю и призёрам установили ежемесячные надбавки к заработной плате сроком на 12 месяцев: за первое место — 20 процентов, за второе — 15 процентов, за третье — 10 процентов.

Гульнара Давлетшина предоставлено пресс-службой Башкирской меди
Гульнара Давлетшина предоставлено пресс-службой Башкирской меди
Гульнара Давлетшина предоставлено пресс-службой Башкирской меди
Гульнара Давлетшина предоставлено пресс-службой Башкирской меди
Гульнара Давлетшина предоставлено пресс-службой Башкирской меди
Фото: Гульнара Давлетшина | предоставлено пресс-службой Башкирской меди
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