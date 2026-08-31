Жителям Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

В День знаний в Башкирии будет запрещена продажа алкоголя. Уже завтра продажа алкогольной продукции будет запрещена во всех магазинах, расположенных на территории региона.
Данное ограничение установлено в соответствии со статьей 6.2 закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».
Как уточнили в региональном минторге, закон запрещает розничную торговлю. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары). За нарушение предусмотрены крупные штрафы, от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в День молодёжи, в новогодние каникулы, дни проведения мероприятий, посвященных последнему звонку в школах, и сабантуев.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.