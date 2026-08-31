Жителям Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

В День знаний в Башкирии будет запрещена продажа алкоголя. Уже завтра продажа алкогольной продукции будет запрещена во всех магазинах, расположенных на территории региона.

Данное ограничение установлено в соответствии со статьей 6.2 закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

Как уточнили в региональном минторге, закон запрещает розничную торговлю. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары). За нарушение предусмотрены крупные штрафы, от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в День молодёжи, в новогодние каникулы, дни проведения мероприятий, посвященных последнему звонку в школах, и сабантуев.