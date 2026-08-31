В Уфе запустят движение по улице Пугачёва

С 1 сентября город традиционно становится оживлённее — это не только начало учебного года, но и дополнительная нагрузка на дороги. В целях повышения комфорта и удобства жителей по поручению Главы Башкирии досрочно завершено строительство четырёх полос движения улицы Пугачёва, сообщили в минтрансе РБ.

Техническое открытие состоится 1 сентября в 7.15. Движение будет запущено по четырём полосам на всём протяжении — от ул. Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с ул. Генерала Рыленко.

Впереди строительство дороги-дублёра и благоустройство прилегающей территории.