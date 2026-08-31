В Башкирии осенью вернётся лето

Несмотря на то, что конец минувшей неделе и начало новой - стали напоминанием о грядущем октябре, в начале сентября в Башкирию вернётся лето. По данным Башгидрометцентра, холодный фронт уходит за Урал, и в регион начнёт поступать тёплая воздушная масса.

К середине недели температура воздуха повысится до +23, +28, по ночам тоже станет теплее - в среднем порядка +10

Уже 1 сентября будет +15, +20. В Уфе к вечеру возможен небольшой дождь, температура +16,+18.

В целом средняя месячная температура в сентябре ожидается на 1 градус выше нормы. Количество осадков - также около нормы (норма 35-55 мм).