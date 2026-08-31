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20:01 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Башкирии осенью вернётся лето

Таков прогноз синоптиков - по крайней мере, на начало сентября.

Фото: башинфором | архив
Элина Ахметова

Несмотря на то, что конец минувшей неделе и начало новой - стали напоминанием о грядущем октябре, в начале сентября в Башкирию вернётся лето. По данным Башгидрометцентра, холодный фронт уходит за Урал, и в регион начнёт поступать тёплая воздушная масса.

К середине недели температура воздуха  повысится до +23, +28, по ночам тоже станет теплее - в среднем порядка +10

Уже 1 сентября будет +15, +20. В Уфе к вечеру возможен небольшой дождь, температура +16,+18.

В целом средняя месячная температура в сентябре ожидается на 1 градус выше нормы. Количество осадков - также около нормы (норма 35-55 мм).

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