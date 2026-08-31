Понедельник, 31 Августа 2026
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:31 (UTC+5), 31 Августа 2026

Стартовали продажи ESTEO V27: автомобиль для тех, кто готов к новым маршрутам

Премиальный автомобильный бренд ESTEO объявляет о старте продаж нового гибридного внедорожника V27. Модель уже доступна для приобретения у официального дилера ESTEO  ЦЕНТР ТТС ул. Рубежная, 180/2.

Фото: ТТС | предоставлено пресс-службой ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
Прослушать статью:

ESTEO V27 сочетает современные гибридные технологии, высокий уровень комфорта и уверенные внедорожные возможности. Автомобиль разработан с учетом эксплуатации в условиях российских дорог и климата, предлагая владельцам универсальное решение как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий.

В основе модели - последовательная гибридная система Golden REEV, движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с., а 1,5-литровый турбодвигатель выполняет функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. Совокупный запас хода превышает 890 км. Интеллектуальный полный привод i-AWD, 8+1 режимов движения, дорожный просвет 220 мм и возможность преодоления брода глубиной до 600 мм обеспечивают уверенное движение в самых разных дорожных условиях, а разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды подчеркивает высокий динамический потенциал автомобиля.

При разработке ESTEO V27 были учтены особенности российского климата и дорожных условий. Автомобиль получил усиленную антикоррозийную обработку кузова, оснащается тяговой батареей CATL и интеллектуальной системой терморегулирования, которая поддерживает ее эффективную работу даже при низких температурах, обеспечивая надежность и стабильную производительность гибридной силовой установки.

Салон ESTEO V27 выполнен с акцентом на комфорт и практичность. Панорамная крыша обеспечивает до 99,9% защиты от ультрафиолетового излучения и создает эффект «звездного неба». При необходимости дополнительного багажного пространства сиденья второго ряда складываются, а объем багажного отделения увеличивается до 1800 литров.

В оснащение входят кресла с вентиляцией и подогревом, современный мультимедийный комплекс на базе процессора Snapdragon 8155, двухуровневый перчаточный ящик и встроенная система ароматизации. При этом для управления основными функциями автомобиля сохранены привычные физические элементы - отдельный блок климат-контроля и шайба выбора режимов движения.

Рекомендованная розничная стоимость ESTEO V27 составляет 5 750 000 рублей. Для модели также действуют выгодные программы приобретения, включая государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей.

Приобрести автомобиль можно уже сегодня, обратившись в официальный дилерский центр ESTEO ЦЕНТР ТТС ул. Рубежная, 180/2 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте.

ТТС предоставлено пресс-службой ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
Фото: ТТС | предоставлено пресс-службой ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
Реклама. ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис». ИНН 1650131524
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru