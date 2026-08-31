Стартовали продажи ESTEO V27: автомобиль для тех, кто готов к новым маршрутам

ESTEO V27 сочетает современные гибридные технологии, высокий уровень комфорта и уверенные внедорожные возможности. Автомобиль разработан с учетом эксплуатации в условиях российских дорог и климата, предлагая владельцам универсальное решение как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий.

В основе модели - последовательная гибридная система Golden REEV, движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с., а 1,5-литровый турбодвигатель выполняет функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. Совокупный запас хода превышает 890 км. Интеллектуальный полный привод i-AWD, 8+1 режимов движения, дорожный просвет 220 мм и возможность преодоления брода глубиной до 600 мм обеспечивают уверенное движение в самых разных дорожных условиях, а разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды подчеркивает высокий динамический потенциал автомобиля.

При разработке ESTEO V27 были учтены особенности российского климата и дорожных условий. Автомобиль получил усиленную антикоррозийную обработку кузова, оснащается тяговой батареей CATL и интеллектуальной системой терморегулирования, которая поддерживает ее эффективную работу даже при низких температурах, обеспечивая надежность и стабильную производительность гибридной силовой установки.

Салон ESTEO V27 выполнен с акцентом на комфорт и практичность. Панорамная крыша обеспечивает до 99,9% защиты от ультрафиолетового излучения и создает эффект «звездного неба». При необходимости дополнительного багажного пространства сиденья второго ряда складываются, а объем багажного отделения увеличивается до 1800 литров.

В оснащение входят кресла с вентиляцией и подогревом, современный мультимедийный комплекс на базе процессора Snapdragon 8155, двухуровневый перчаточный ящик и встроенная система ароматизации. При этом для управления основными функциями автомобиля сохранены привычные физические элементы - отдельный блок климат-контроля и шайба выбора режимов движения.

Рекомендованная розничная стоимость ESTEO V27 составляет 5 750 000 рублей. Для модели также действуют выгодные программы приобретения, включая государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей.

Приобрести автомобиль можно уже сегодня, обратившись в официальный дилерский центр ESTEO ЦЕНТР ТТС ул. Рубежная, 180/2 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте.