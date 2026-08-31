Школьникам и студентам Башкирии предоставят 50% скидку на электрички

С 1 сентября в Башкирии вводится льготный проезд на пригородных поездах для школьников старше 7 лет и студентов очной формы обучения. Скидка в размере 50% от стоимости билета будет действовать до 15 июня 2027 года.

Оформить льготный проездной можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах АО «Башкортостанская ППК». Для этого потребуется предъявить справку из образовательной организации или студенческий (ученический) билет. Справка должна содержать ФИО, реквизиты учреждения, быть заверена печатью и подписью руководителя.

Для покупки билета через приложение необходимо предварительно зарегистрировать или обновить льготный профиль в пригородной кассе, предъявив документ, удостоверяющий личность, и справку. Возможность приобретения льготного билета в приложении появится на следующий день после регистрации.

Напомним, с 1 апреля по 31 октября за полцены в электричках ездят пенсионеры и льготники.