Школьникам и студентам Башкирии предоставят 50% скидку на электрички

С 1 сентября в Башкирии вводится льготный проезд на пригородных поездах для школьников старше 7 лет и студентов очной формы обучения. Скидка в размере 50% от стоимости билета будет действовать до 15 июня 2027 года.
Оформить льготный проездной можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах АО «Башкортостанская ППК». Для этого потребуется предъявить справку из образовательной организации или студенческий (ученический) билет. Справка должна содержать ФИО, реквизиты учреждения, быть заверена печатью и подписью руководителя.
Для покупки билета через приложение необходимо предварительно зарегистрировать или обновить льготный профиль в пригородной кассе, предъявив документ, удостоверяющий личность, и справку. Возможность приобретения льготного билета в приложении появится на следующий день после регистрации.
Напомним, с 1 апреля по 31 октября за полцены в электричках ездят пенсионеры и льготники.
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