Ни один рубль со школьных счетов не пропадёт - власти Башкирии

Вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев ответил в своих соцсетях на часто возникающие вопросы, в том числе о том, будут ли перенесены средства, оставшиеся на лицевых счетах в прежней системе «Образование».
Хотим вас успокоить: ни один рубль не пропадет. Переживать по поводу оставшихся на балансе средств не нужно — все лицевые счета и суммы будут перенесены автоматически. Если вы пока не видите вкладку «Питание» в электронном журнале или нужный раздел еще не отображается — это временное техническое явление, система находится в процессе обновления. Как только функционал станет активен, классные руководители и ответственные лица самостоятельно проверят и назначат необходимые категории питания, после чего обязательно оповестят вас в родительских чатах, - прокомментировал Урал Кильсенбаев.
Ранее объясняли: зачем Башкирия переходит на «МЭШ».
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