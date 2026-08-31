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18:42 (UTC+5), 31 Августа 2026

Ни один рубль со школьных счетов не пропадёт - власти Башкирии

Вице-премьер республики успокоил родителей, волнующихся по поводу перехода на новую систему.

Фото: скриншот | соцсети
Элина Ахметова

Вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев ответил в своих соцсетях на часто возникающие вопросы, в том числе о том, будут ли перенесены средства, оставшиеся на лицевых счетах в прежней системе «Образование».

Хотим вас успокоить: ни один рубль не пропадет. Переживать по поводу оставшихся на балансе средств не нужно — все лицевые счета и суммы будут перенесены автоматически. Если вы пока не видите вкладку «Питание» в электронном журнале или нужный раздел еще не отображается — это временное техническое явление, система находится в процессе обновления. Как только функционал станет активен, классные руководители и ответственные лица самостоятельно проверят и назначат необходимые категории питания, после чего обязательно оповестят вас в родительских чатах, - прокомментировал Урал Кильсенбаев.

Ранее объясняли: зачем Башкирия переходит на «МЭШ».

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