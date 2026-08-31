Башкирия стала одним из регионов-лидеров в России по госпабликам

Как сообщила начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе, в совокупности на региональные госпаблики подписаны 7 миллионов человек, а с начала 2026 года удалось достичь 746,5 млн просмотров.
«По статистике, наш регион — один из лидеров в России по числу госпабликов», — прокомментировала Прочаковская.
Ранее стало известно, что ЦУР Башкортостана отработал свыше 100 тысяч обращений бойцов СВО и их семей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.