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15:18 (UTC+5), 31 Августа 2026

Башкирия стала одним из регионов-лидеров в России по госпабликам

В республике создано и активно наполняется контентом уже свыше 5,7 тысячи официальных страниц в соцсетях министерств, ведомств, глав городов и районов, образовательных и медучреждений, домов, культуры, библиотек и других.

Фото: ЦУР Башкортостана | скриншот презентации
Иван Вавилов

Как сообщила начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе, в совокупности на региональные госпаблики подписаны 7 миллионов человек, а с начала 2026 года удалось достичь 746,5 млн просмотров.

«По статистике, наш регион — один из лидеров в России по числу госпабликов», — прокомментировала Прочаковская.

Ранее стало известно, что ЦУР Башкортостана отработал свыше 100 тысяч обращений бойцов СВО и их семей.

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