Башкирия стала одним из регионов-лидеров в России по госпабликам

Как сообщила начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе, в совокупности на региональные госпаблики подписаны 7 миллионов человек, а с начала 2026 года удалось достичь 746,5 млн просмотров.

«По статистике, наш регион — один из лидеров в России по числу госпабликов», — прокомментировала Прочаковская.

Ранее стало известно, что ЦУР Башкортостана отработал свыше 100 тысяч обращений бойцов СВО и их семей.