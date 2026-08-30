В Уфе пройдет онлайн-фотоконкурс «По страницам аксаковских историй»

Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий объявил о старте онлайн-фотоконкурса «По страницам аксаковских историй». Посвящен он 235-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.
Тема конкурса – «Живые декорации». Она предполагает создание осенних образов, вдохновлённых аксаковским творчеством. Работа должна объединять эстетику золотой осени и литературную атмосферу. Например, пейзажи Уфы, улицы и скверы города, которые могли бы стать декорациями к книгам писателя, а также художественные натюрморты по мотивам его произведений.
Для участия необходимо загрузить фотографии в конкурсный альбом по ссылке. Подробнее – в положении.
Конкурс проводится с 24 августа по 20 сентября 2026 года. Подведение итогов и награждение победителей состоится 25 сентября в рамках Аксаковских дней.
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