В Уфе по инициативе жителей обновили спортивное поле

В Уфе продолжается реализация проектов по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В лицее № 123 обновили спортивное поле - теперь у ребят ещё больше возможностей для тренировок и соревнований. В ДШИ № 3 заменили старые деревянные двери - стало комфортнее и современнее.

ППМИ – это отличный пример того, как совместными усилиями жителей и муниципалитета удается оперативно решать важные вопросы благоустройства территорий города. Сейчас продолжается сбор проектов на будущий 2027 год. Жители Уфы могут вносить свои предложения по благоустройству.

Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.