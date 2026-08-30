В «Газпром трансгаз Уфа» прошел семейный праздник

Мероприятие собрало порядка 600 человек — сотрудников предприятия и их близких. Гости приняли участие в спортивных соревнованиях, творческих мастер-классах, познавательных экскурсиях и других активностях.
Встречу открыл генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов:
— Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Наш коллектив продолжает уверенно работать и развиваться, успешно решая поставленные задачи. Особенно приятно отметить завершение строительства цеха технологического обслуживания — важного этапа в создании современной производственной базы Управления технологического транспорта и специальной техники. Благодарю вас за труд и желаю крепкого здоровья, счастья и удачи! А нашим детям в преддверии 1 сентября — хорошей учебы и всего самого доброго.
Для юных гостей подготовили насыщенную программу. Ребята участвовали в «Веселых стартах», творческих мастер-классах и делали аквагрим.
К спортивным активностям присоединились и взрослые. В соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья» команды продемонстрировали силу, ловкость, скорость и умение работать сообща.
На территории Управления прошла «Ярмарка мастеров», где работники и их семьи представили свои творческие изделия. Гости также могли посетить туристическую станцию, профессиональные лаборатории и презентации учебных заведений.
Одним из главных моментов праздника стало награждение будущих первоклассников, детей-отличников и победителей спортивных мероприятий. Участникам соревнований вручили подарки, а работники Общества, показавшие высокие результаты при выполнении нормативов ГТО, получили золотые знаки отличия.
Завершился праздник горячим обедом, музыкой и лотереей. Юные гости поделились впечатлениями:
— Мне больше всего понравились «Веселые старты» и выставка спецтехники. Было здорово посмотреть, как все это работает, — поделился Роман Чернов.
— А мне понравилось рисовать «Герб семьи» и делать аквагрим. Приятно, что за участие в разных активностях я получила призы. Пусть такие мероприятия проходят чаще! — подчеркнула Дарина Закирова.
Семейный день стал хорошей возможностью провести время вместе, познакомить детей с профессиями родителей и объединить работников предприятия и их близких в атмосфере праздника.
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