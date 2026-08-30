Воскресенье, 30 Августа 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
08:58 (UTC+5), 30 Августа 2026

Стало известно, когда Уфа будет готова к подаче тепла

Фото: ИА «Башинформ» | архив ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

Уфа должна быт готова к отопительному сезону 15 сентября, сообщает администрация города.

В настоящее время фактически работы по проведению гидропневматической промывки и гидравлическим испытаниям внутридомовых инженерных сетей выполнены. Всего осталось получить 168 актов по гидравлическим испытаниям.

Управляющие организации устраняют выявленные замечания, не влияющих на гидравлику и оформление документации. Основные причины отсутствия актов на сегодняшний день – промывка проточной части расходомеров в домах, где были замечания в прошлом отопительном периоде, и согласование гидравлических расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

Для мониторинга и фиксации результатов готовности МКД и управляющих организаций осуществляется ввод сведений в АИИС «Элдис». Это позволяет своевременно сформировать акты оценки обеспечения готовности и паспорта готовности для подписания комиссией. В настоящее время загружено 54204 документа в АИИС «Элдис», что составляет 81 %. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru