Стало известно, когда Уфа будет готова к подаче тепла

Уфа должна быт готова к отопительному сезону 15 сентября, сообщает администрация города.

В настоящее время фактически работы по проведению гидропневматической промывки и гидравлическим испытаниям внутридомовых инженерных сетей выполнены. Всего осталось получить 168 актов по гидравлическим испытаниям.

Управляющие организации устраняют выявленные замечания, не влияющих на гидравлику и оформление документации. Основные причины отсутствия актов на сегодняшний день – промывка проточной части расходомеров в домах, где были замечания в прошлом отопительном периоде, и согласование гидравлических расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

Для мониторинга и фиксации результатов готовности МКД и управляющих организаций осуществляется ввод сведений в АИИС «Элдис». Это позволяет своевременно сформировать акты оценки обеспечения готовности и паспорта готовности для подписания комиссией. В настоящее время загружено 54204 документа в АИИС «Элдис», что составляет 81 %.