Сегодня в Уфе пройдут ярмарки выходного дня

30 августа уфимцы и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.
В воскресенье будут работать площадки на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей, по ул. Мушникова – бульвар Баландина, перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи, а также по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20,
К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители. Время работы – с 9:00 до 16:00.
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