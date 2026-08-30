Сегодня в Уфе пройдут ярмарки выходного дня

30 августа уфимцы и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В воскресенье будут работать площадки на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей, по ул. Мушникова – бульвар Баландина, перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи, а также по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20,

К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители. Время работы – с 9:00 до 16:00.