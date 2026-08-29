Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии

По информации Башгидромета, в воскресенье, 30 августа, в Башкирии будет без существенных осадков, в северо-восточных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, днем +12,+17°.

30 августа на автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000 м.

В отдельных юго-восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.